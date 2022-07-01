Песков о послании Путину от Зеленского, переданном президентом Индонезии: речь не идет о каком-то письменном обращении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о послании главе России Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского, которое передал президент Индонезии Джоко Видодо.
«Песков на вопрос о послании, привезенном президентом Индонезии после посещения Украины: речь не идет о каком-то письменном обращении», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.
Накануне посетивший Москву с визитом Видодо сделал заявление о том, что передал Путину послание от Зеленского.
Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель спикера Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Украине, в отличие от РФ, грозит настоящий дефолт.