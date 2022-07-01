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Песков о послании Путину от Зеленского, переданном президентом Индонезии: речь не идет о каком-то письменном обращении

, 12:55

Песков о послании Путину от Зеленского, переданном президентом Индонезии: речь не идет о каком-то письменном обращении
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о послании главе России Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского, которое передал президент Индонезии Джоко Видодо.

«Песков на вопрос о послании, привезенном президентом Индонезии после посещения Украины: речь не идет о каком-то письменном обращении», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Накануне посетивший Москву с визитом Видодо сделал заявление о том, что передал Путину послание от Зеленского.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель спикера Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Украине, в отличие от РФ, грозит настоящий дефолт.

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