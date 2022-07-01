Спикер Рады Стефанчук сообщил об установке в украинском парламенте флага ЕС

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1 июля 2022, 12:05 Источник: РИА "Новости"

заседание Верховной рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук утром в пятницу, 1 июля, заявил, что в зале Верховной рады установили флаг Европейского союза. Он находится у трибуны рядом с флагом Украины.

По мнению Руслана Стефанчука, Верховной раде Украины "идет" флаг Евросоюза, причем, "как по цвету, так и по смыслу".

Напомним, 23 июня главы государств и правительств ЕС на саммите, который состоялся в Брюсселе, одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в содружество. Странам, однако, следует выполнить целый ряд условий.