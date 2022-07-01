Спикер Рады Стефанчук сообщил об установке в украинском парламенте флага ЕС

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук утром в пятницу, 1 июля, заявил, что в зале Верховной рады установили флаг Европейского союза. Он находится у трибуны рядом с флагом Украины.
По мнению Руслана Стефанчука, Верховной раде Украины "идет" флаг Евросоюза, причем, "как по цвету, так и по смыслу".
Напомним, 23 июня главы государств и правительств ЕС на саммите, который состоялся в Брюсселе, одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в содружество. Странам, однако, следует выполнить целый ряд условий.