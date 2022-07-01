Spiegel: блокада Литвой транзита в российский Калининград может быть вскоре отменена, в том числе по просьбе Германии

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1 июля 2022, 11:54

Калининград, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Блокада Литвой транзита в российский Калининград может быть в скором времени отменена, в том числе по просьбе Берлина. На это, как передает РИА Новости, указало немецкое издание Spiegel.

«Блокада Литвой транзита в Калининград может быть вскоре отменена, в том числе по просьбе Германии — в Берлине возмущены действиями Литвы по блокаде транзита и настаивают на снятии запрета, пишет Spiegel», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе литовский президент Гинтарас Науседа выступил с заявлением о том, что прибалтийская республика не пойдет на уступки Москве в вопросе транзита грузов из РФ на территорию Калининграда.