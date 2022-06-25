Президент Литвы Науседа не готов идти на уступки в вопросе калининградского транзита

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25 июня 2022, 21:10 Источник: РБК

Президент Литвы Гинтарас Науседа. Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/globallook.com

Литва не пойдет на уступки России в вопросе транзита грузов из России в Калининград. Об этом заявил президент страны Гинтарас Науседа в субботу в своих соцсетях.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — написал он.

Ранее в субботу евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия готовит документ, который разрешил бы перевозку санкционных товаров из России в Калининградскую область через территорию ЕС.

В связи с этим Науседа обратился к правительству Литвы срочно начать консультации с ЕК. По его словам, сам он уже пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС»,— заявил он.

По мнению литовского президента, применение санкций не должно наносить ущерб ни интересам Литвы, ни международным соглашениям, но при этом должно быть болезненным для России.