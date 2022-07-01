Матвиенко заявила, что сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с вызовами недружественных стран

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1 июля 2022, 11:11 Источник: РИА "Новости"

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утром в пятницу, 1 июля, заявила, что сотрудничество Москвы и Минска позволит справиться с новыми вызовами со стороны недружественных государств.

Валентина Матвиенко на встрече руководства верхних палат парламентов РФ и Белоруссии с главами регионов двух стран подчеркнула, что ни о какой изоляции не идет речи – Москва открыта к сотрудничеству с другими государствами. Более того, по словам спикера Совфеда, у России множество дружественных стран в Южной Азии, арабском мире, Латинской Америке, а также на Африканском континенте.

Матвиенко обратила внимание на то, что у Москвы и Минска в условиях беспрецедентного давления появляются новые возможности, а также добавила, что лишь за прошлый год товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 40 миллиардов долларов, увеличившись на 30 процентов.