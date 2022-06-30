Лавров: на Западе стали осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без РФ и Белоруссии

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июня 2022, 12:20 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 30 июня, заявил, что некоторые западные государства сейчас начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без РФ и Белоруссии.

Сергей Лавров в рамках встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что на Западе появляется все больше здравомыслящих людей, которые начинают думать об общеевропейском сотрудничестве.

Министр иностранных дел Российской Федерации добавил, что в сложившихся к настоящему моменту условиях выстраивать безопасность без Москвы и Минска не представляется возможным.