Политолог Мирзаян: Эрдоган рассчитывал «отжать» у Финляндии и Швеции, подавших заявки в НАТО, какие-то уступки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действовал исключительно в своих интересах, возражая против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Таким образом он хотел добиться от них уступок. Об этом заявил «Общественной службе новостей» политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
«Эрдоган действовал исключительно в своих интересах и рассчитывал отжать у Финляндии и Швеции какие-то уступки или поставить эти две страны в сложное положение. Каких-то уступок он наверняка добился, но называть это событие какой-то безусловной победой Турции было бы не совсем верно»,- считает политолог.
По его словам, он ознакомился с текстом меморандума НАТО и нашел, что формулировки, которые там присутствуют, достаточно обтекаемы.
«Благодаря этому, шведы и финны могут не выполнять свои обещания», - считает Мирзаян.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде выразил благодарность Эрдогану за изменение позиции Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в альянс.