Политолог Мирзаян: Эрдоган рассчитывал «отжать» у Финляндии и Швеции, подавших заявки в НАТО, какие-то уступки

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30 июня 2022, 22:05 Источник: Общественная служба новостей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действовал исключительно в своих интересах, возражая против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Таким образом он хотел добиться от них уступок. Об этом заявил «Общественной службе новостей» политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Эрдоган действовал исключительно в своих интересах и рассчитывал отжать у Финляндии и Швеции какие-то уступки или поставить эти две страны в сложное положение. Каких-то уступок он наверняка добился, но называть это событие какой-то безусловной победой Турции было бы не совсем верно»,- считает политолог.

По его словам, он ознакомился с текстом меморандума НАТО и нашел, что формулировки, которые там присутствуют, достаточно обтекаемы.

«Благодаря этому, шведы и финны могут не выполнять свои обещания», - считает Мирзаян.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде выразил благодарность Эрдогану за изменение позиции Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в альянс.