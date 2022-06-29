Байден выразил благодарность Эрдогану за изменение позиции Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и усилия по экспорту украинского и российского зерна. Двусторонняя встреча глав государств проходила на полях саммита НАТО в Мадриде в среду.
Байден назвал работу Эрдогана в обоих направлениях отличной.
«Хочу особо поблагодарить вас за то, что вы сделали <...> в ситуации, касающейся Финляндии и Швеции, а также за вашу невероятную работу, направленную на то, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины и из России. Вы проделываете отличную работу», - заявил американский президент.
Ранее сообщалось, что Турция изменила свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и поддержит заявки этих стран на саммите в Мадриде.