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Байден выразил благодарность Эрдогану за изменение позиции Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

, 21:26 Источник: ТАСС

Байден выразил благодарность Эрдогану за изменение позиции Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. Фото: Europa Press/globallook.com

Президент США Джо Байден в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и усилия по экспорту украинского и российского зерна. Двусторонняя встреча глав государств проходила на полях саммита НАТО в Мадриде в среду.

Байден назвал работу Эрдогана в обоих направлениях отличной.

«Хочу особо поблагодарить вас за то, что вы сделали <...> в ситуации, касающейся Финляндии и Швеции, а также за вашу невероятную работу, направленную на то, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины и из России. Вы проделываете отличную работу», - заявил американский президент. 

Ранее сообщалось, что Турция изменила свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и поддержит заявки этих стран на саммите в Мадриде. 

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