Байден выразил благодарность Эрдогану за изменение позиции Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июня 2022, 21:26 Источник: ТАСС

Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. Фото: Europa Press/globallook.com

Президент США Джо Байден в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и усилия по экспорту украинского и российского зерна. Двусторонняя встреча глав государств проходила на полях саммита НАТО в Мадриде в среду.

Байден назвал работу Эрдогана в обоих направлениях отличной.

«Хочу особо поблагодарить вас за то, что вы сделали <...> в ситуации, касающейся Финляндии и Швеции, а также за вашу невероятную работу, направленную на то, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины и из России. Вы проделываете отличную работу», - заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что Турция изменила свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и поддержит заявки этих стран на саммите в Мадриде.