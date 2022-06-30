Путин, выступая в штаб-квартире СВР, заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку

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30 июня 2022, 20:52 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Коллективный Запад не сумел должным образом проанализировать развитие геополитической ситуации в мире и увидеть тенденции, которые привели к ослаблению его влияния. Таким образом, он сам себя загнал в ловушку. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая в четверг в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ.

Путин посетил штаб-квартиру СВР в связи с юбилеем - столетием российской нелегальной разведки. В своей речи президент подчеркнул, что сильной стороной СВР всегда было стратегическое прогнозирование развития международных процессов. А вот Запад, по его словам, не смог грамотно проанализировать развитие ситуации в мире и спрогнозировать ослабление своего влияния.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», - резюмировал президент.

Ранее Путин заявлял, что некоторые страны мира пытаются контролировать и по собственным правилам направлять глобальные процессы. Это порождает системные риски.