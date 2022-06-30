Президент Путин заявил, что доминирование одной страны опасно и порождает системные риски

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30 июня 2022, 13:36 Источник: РИА "Новости"

https://argumenti.ru/politics/2022/06/778529

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 30 июня, заявил, что некоторые страны мира пытаются контролировать и по своему усмотрению и собственным правилам направлять глобальные процессы.

Владимир Путин, приветствуя участников Международного юридического форума подчеркнул, что некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене и пытаются сохранить однополярную модель, которая не является справедливой. По словам российского лидера, ведется курс на создание закрытых блоков и коалиций, которые принимают решения, выгодные исключительно США.

При этом, как отметил президент РФ, естественные права других участников международных отношений полностью игнорируются, а базовый принцип неделимости безопасности трактуется избирательно.