Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве по поводу хамских высказываний британского руководства в адрес Путина

, 20:02 Источник: РИА Новости

МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве по поводу хамских высказываний британского руководства в адрес Путина
МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

МИД России в четверг вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, чтобы выразить протест в связи с оскорбительными высказываниями представителей британских властей о президенте РФ Владимире Путине, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ей [Броннерт] был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», - указывается в документе.

Помимо этого британскому послу вручили памятную записку о недопустимости оскорбительной риторики со стороны руководства Великобритании.

«В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», - подчеркивается в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что оскорбительные высказывания в адрес российского президента допустили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр обороны Бен Уоллес.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram