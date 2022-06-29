Песков назвал хамством слова британского министра обороны Уоллеса о Путине

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29 июня 2022, 21:07 Источник: ТАСС

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал как хамство слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о российском президенте Владимире Путине, сказанные в среду.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», - так прокомментировал высказывание Уоллеса в беседе с ТАСС Песков.

Пресс-секретарь президента России высказал также сожаление по поводу того, что Уоллес «не одинок в своем агрессивном бескультурье». Такого рода политики, по мнению Пескова, «не могут решать проблемы — они их только создают».

В среду Бен Уоллес решил развить мысль, высказанную ранее британским премьер-министром Борисом Джонсоном о том, что если бы Путин был женщиной, он не допустил бы событий в Украине.

«Я безусловно считаю, что взгляд Путина на себя и на мир - это синдром маленького человека, взгляд мачо», - сказал министр обороны.