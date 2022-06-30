Песков пока не располагает информацией, передал ли индонезийский президент послание Путину от Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, привез ли президент Индонезии Джоко Видодо личное послание Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Откуда я могу это знать, если идут переговоры?.. Давайте дождемся заявлений», - ответил Песков журналистам, которые спросили, передал ли Видодо послание Зеленского.
Накануне индонезийский президент посетил с визитом Киев. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил ему передать личное послание для Владимира Путина. Однако информации о том, воспользовался ли Зеленский этим предложением, нет.