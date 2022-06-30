Лавров: Россия отныне и впредь не будет верить США и Европейскому союзу

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30 июня 2022, 16:34 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Россия больше не будет верить ни Соединенным Штатам, ни Евросоюзу и предпримет все шаги для того, чтобы не зависеть от них стратегически. Об этом заявил глава МИД России по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в среду. Встреча министров проходила в Минске.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, если когда-то дело дойдет до возобновления диалога с западными странами, он будет возможен только на равноправной основе и с соблюдением баланса интересов все сторон. Пока же, констатировал Лавров, железный занавес между Россией и Западом «уже опускается».

Ранее Лавров заявил, что на Западе стали осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии.