Шольц назвал смехотворным заявление Путина об имперских амбициях НАТО

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30 июня 2022, 16:12 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Alberto Ortega/globallook.com

Утверждения российского президента Владимира Путина об имперских амбициях НАТО являются «довольно смехотворными». Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это, честно говоря, довольно смехотворно, поскольку в действительности НАТО является оборонительным союзом, она не нападает на другие страны и не намеревается этого делать, она не будет ни для кого из соседей угрозой», - заявил Шольц.

По его мнению, империализм — это как раз действия России в Украине. «По-другому это не назвать», - добавил канцлер.

Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита обвинил НАТО в том, что она «руками украинцев» пытается удовлетворить свои имперские амбиции и утвердиться в роли мирового гегемона.