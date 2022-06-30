Путин заявил, что Запад восемь лет готовился к активным действиям против России

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30 июня 2022, 07:50 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках разговора с журналистами заявил, что для страны не было неожиданностью, что Запад с 2014 года готовился к активным действиям против нее.

По словам Владимира Путина, именно этим объясняются решительные действия российской стороны по защите своих интересов.

Глава государства подчеркнул, что США давно объявили Россию внешним врагом, приписав угрозу со стороны которого можно объединить вокруг себя "единомышленников".

По словам Путина, призыв ряда западных стран к Киеву продолжать боевые действия и отказаться от ведения переговоров лишь подтверждает предположения Москвы о том, что благо украинского народа не является целью объединенного Запада.