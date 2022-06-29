Маски сброшены, Запад, с его гнилой моралью признал, что он враждебен нашим традициям и готов воевать с Россией до её уничтожения

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июня 2022, 20:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украинский гарнизон из Лисичанска отходит в сторону Северска и несёт потери под огнём артиллерии ВС РФ. Поступают также сообщения, что ВСУ несут на этом участке фронта большие потери, кроме того, есть ещё одна весьма курьёзная информация – у гарнизона Северска американское командование.

Похоже украм надоело залезать в котлы и на этот раз они решили благоразумно и заблаговременно отойти. Неясно одно было ли на это дано «добро» из кабинета Зеленского, или решили обойтись без его команды. Как выясняется ни сам Зеленский, ни Генштаб ВСУ, ни ставка главнокомандующего в полной мере не управляют украинскими войсками. Теперь укро-нацистами командуют американские офицеры, ну что ж операция принимает новый, более драматичный оборот. Уже не просто, по сути, но и по содержанию Россия воюет с Западом и в этом противостоянии не может быть какого-то половинчатого результата.

В случае поражения Россию ждёт участь украинских беженок, которыми сейчас в Европе торгуют оптом и в розницу, и которых нещадно эксплуатируют на ниве секс-бизнеса. Таков Запад. Он только внешне выглядит респектабельно, и то – далеко не всегда. На деле всё просто - нет такого преступления, на которое пойдёт западный делец ради сверхприбыльной наживы.

Россия обязана победить, у неё нет другого пути. Достаточно посмотреть на этих индивидов с психическими отклонениями, что сейчас руководят США, Канадой, Британией, Германией, Францией и другими врагами Москвы, рангом поменьше, чтобы увидеть возможное безрадостное будущее нашей Родины в случае поражения. Нужна ли народам России та аморальная философия бытия, что выбрал для себя Запад? Готовы ли мы отказаться от традиционного нашего института семьи? Готовы ли мы стать сатанистами? Однозначно – нет. Конечно же, мы – непримиримый враг всей той мерзости, что навязывает нам Запад. И это, собственно, было озвучено на саммите НАТО в Мадриде. И это является мотивацией для вооруженная борьбы, которая развернулась в российских пределах (к сожалению). Малая Русь и Новороссия это наши исконные земли, которые Запад обманом отторгнул у нас.