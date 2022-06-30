Генсек Столтенберг не считает НАТО стороной конфликта на Украине

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30 июня 2022, 15:48

Столтенберг на экране, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине, как не стремится, чтобы события перекинулись далее границ республики. Об этом заявил в среду, 30 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после завершения саммита в Мадриде.

Атлантист подчеркнул, что западный военный блок ставит своей задачей не дать выйти конфликту за пределы Украины. НАТО не желает прямого столкновения с Россией в связи со спецоперацией в Донбассе. Столтенберг считает, что ущерб от него будет несопоставим: «мы увидим страдания и разрушения гораздо больших масштабов».

Но тут же политик подчеркнул, что в ближайшие годы планирует перевести Киев с советского на натовское оружие. «В рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине», − уточнил генсек.

Как известно, МИД России с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием.

Отметим, что ранее сообщалось о вероятностях военного столкновения РФ с НАТО. В настоящий момент эти вероятности кажутся ещё более реальными.