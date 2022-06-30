Песков: сомнения Бориса Джонсона никак не повлияют на решение Путина участвовать в саммите G20

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30 июня 2022, 15:10 Источник: ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Заявление британского лидера Бориса Джонсона о том, что президент России вряд ли примет участие в саммите «Большой двадцатки», никак не повлияют на решение Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-колла в четверг.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров «Большой семерки» не бойкотировать саммит G20, который пройдет в ноябре этого года на Бали, если туда решит приехать Владимир Путин. Он также высказал сомнение в том, что российский президент будет участвовать в саммите.

«Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», - прокомментировал высказывание британского премьера Песков. Добавив, что никакие заявления премьер-министра Великобритании не повлияют на решение российского президента.