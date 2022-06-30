Конгрессвумен Чейни назвала Трампа внутренней угрозой для США

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30 июня 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

Лиз Чейни, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Член палаты представителей США от штата Вайоминг Лиз Чейни в четверг, 30 июня, заявила, что бывший американский президент Дональд Трамп является небывалой "внутренней угрозой" для страны.

Лиз Чейни в рамках мероприятия, которое проходило в президентской библиотеке Рональда Рейгана, выразила мнение, что Дональд Трамп пытается подорвать фундаментальные основы конституционной республики.

Конгрессвумен, которая является республиканкой и известна своей жесткой критикой в адрес бывшего президента Соединенных Штатов Америки, подчеркнула, что Трампа поддерживают члены республиканской партии, оказавшиеся "в плену этого опасного и иррационального" человека.