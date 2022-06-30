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Медведев: Специальная операция - решение тяжелое, непростое, но поэтому взвешенное и обдуманное

, 14:24

Медведев: Специальная операция - решение тяжелое, непростое, но поэтому взвешенное и обдуманное
Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал непростым, но необходимым и взвешенным решение о начале спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины 24 февраля нынешнего года.

«Специальная операция - решение тяжелое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное. Когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда мы сделали все возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе уже не было возможности», − цитирует политика ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что первый президент России Борис Ельцин в своё время оставил в составе Украины и Крым, и Донбасс, и ряд других областей с русским населением, тем самым лишив юридических гарантий на идентичность 12 млн русских людей. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.

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