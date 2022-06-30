Минобороны РФ сделало срочное заявление по поводу вчерашнего обмена пленными Донбасса и Украины

Официальный представитель Министерства обороны России сделал срочное заявление о проведённом вчера обмене пленными между республиками Донбасса и Украиной.
Как известно, стороны обменяли 144 на 144 военнослужащих.
«Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», − значится в заявлении Конашенкова