Минобороны РФ сделало срочное заявление по поводу вчерашнего обмена пленными Донбасса и Украины

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30 июня 2022, 13:47

Игорь Конашенков, спикер МО РФ, Ministry of Defence of the Russi/ Twitter.com

Официальный представитель Министерства обороны России сделал срочное заявление о проведённом вчера обмене пленными между республиками Донбасса и Украиной.

Как известно, стороны обменяли 144 на 144 военнослужащих.

«Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», − значится в заявлении Конашенкова