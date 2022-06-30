Зеленский назвал ситуацию для украинских войск в Донбассе очень тяжелой

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30 июня 2022, 08:38 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 июня, признал, что в настоящий момент украинская армия находится в очень тяжелой ситуации в Донбассе, в районах Лисичанска, Авдеевки и Артемовска.

По словам Владимира Зеленского, ситуация на вышеуказанных направлениях сейчас остается очень сложной.

Глава Украины подчеркнул, что власти страны делают все возможное, чтобы получить современные артиллерийские системы от западных союзников и иметь возможность "надлежащим образом отвечать" на наступления войск ДНР и ЛНР, которые действуют с поддержкой российских Вооруженных сил.