Путин назвал конечной целью спецоперации на Украине освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России

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30 июня 2022, 08:30 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с журналистами заявил, что целью спецоперации на Украине являются освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.

Владимир Путин подчеркнул, что тактика проведения специальной операции на Украине была предложена Министерством обороны. Именно это ведомство определяет, куда передвигать войска, а также, какие объекты необходимо поражать.

Глава государства добавил, что доверяет военным, которые проводят спецоперацию, поскольку они имеют соответствующий опыт и являются профессионалами.