Зеленский заявил, что у Украины и Сирии не будет «никаких отношений» после признания Дамаском ДНР и ЛНР

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30 июня 2022, 07:19 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский после решения руководства Сирии признать Донецкую и Луганскую народные республики заявил, что никаких отношений с САР у Киева не будет, но будут санкции.

Ранее в сирийском Министерстве иностранных дел заявили, что Дамаск принял решение признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский, комментируя вышеуказанное намерение сирийских властей, подчеркнул, что признание республик означает, что никаких отношений у Украины и Сирии не будет. Однако, по словам политика, в отношении САР будут введены санкции.