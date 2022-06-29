Reuters сообщил, что ситуация с калининградским транзитом может нормализоваться через несколько дней

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29 июня 2022, 19:13 Источник: ТАСС

Железнодорожные составы, Калининград. Фото: Alexander Chernykh/globallook.com

Евросоюз склоняется к компромиссному решению вопроса с калининградским транзитом, и в течение нескольких дней грузовое сообщение через Литву может быть восстановлено. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По утверждению собеседника агентства, в ЕС есть опасения, что Россия, в случае затягивания конфликта, может использовать военную силу.

«Мы должны смотреть правде в глаза, у Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», - заявил собеседник агентства.

Как подчеркивается в публикации, компромисс со стороны ЕС возможен только в том случае, если санкционные грузы, прошедшие транзитом через Литву, будут использоваться в Калининграде, а не отправляться далее на экспорт из его порта.

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что ответ на недружественные шаги Литвы будет зависеть от того, какие действия в ближайшие дни предпримет для улаживания ситуации Европа.