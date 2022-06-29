Пушилин сообщил об обмене 144 украинских пленных на 144 военнослужащих ДНР и России

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29 июня 2022, 18:48 Источник: "Интерфакс"

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

ДНР совершила в среду обмен пленных с Украиной. 144 военнослужащих сил ДНР и России вернутся домой. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его заявление распространила в среду пресс-служба.

«Сегодня 144 бойца ДНР и РФ, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», - говорится в сообщении.

Пушилин подчеркнул, что некоторые из украинских пленных — это рядовые бойцы нацбатальонов.

«Их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», - приводит слова Пушилина пресс-служба.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители Объединенных Арабских Эмиратов обратились к российским властям с предложением об оказании содействия в организации обмена пленными с Украиной.