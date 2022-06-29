НАТО: политика Китая подрывает действующий международный порядок

Политика Китая противоречит интересам и ценностям Североатлантического альянса. Об этом говорится в новой стратегической концепции НАТО, которая была принята на саммите в Мадриде в среду. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте НАТО.
В документе указывается что КНР стремится подорвать действующий международный порядок, а также бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада.
Россия в новой стратегической концепции названа главной угрозой международной безопасности.
Участники саммита также обратились с призывом к РФ немедленно завершить спецоперацию в Украине и потребовали от Белоруссии прекратить в ней свое участие.