НАТО: политика Китая подрывает действующий международный порядок

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29 июня 2022, 16:48 Источник: РИА Новости

Участники саммита НАТО в Мадриде. Фото: Europa Press/globallook.com

Политика Китая противоречит интересам и ценностям Североатлантического альянса. Об этом говорится в новой стратегической концепции НАТО, которая была принята на саммите в Мадриде в среду. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте НАТО.

В документе указывается что КНР стремится подорвать действующий международный порядок, а также бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада.

Россия в новой стратегической концепции названа главной угрозой международной безопасности.

Участники саммита также обратились с призывом к РФ немедленно завершить спецоперацию в Украине и потребовали от Белоруссии прекратить в ней свое участие.