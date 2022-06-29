Путин во время визита в Ашхабад подарил экс-президенту Туркменистана две сабли, шахматы и скульптуру

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29 июня 2022, 15:43 Источник: Telegram телеканала "Звезда"

Участники каспийского саммита. Фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин в преддверии Каспийского саммита, который проходит в среду в Ашхабаде, встретился с бывшим главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и вручил ему подарки в связи с 65-летним юбилеем.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин подарил Бердымухамедову две сабли, шахматы работы мастеров Златоуста и скульпутру «Возвращающийся наездник» работы правнука известного петербургского художника Евгения Лансере.

Как сообщалось, помимо участия в саммите, у российского президента в Ашхабаде запланированы двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.