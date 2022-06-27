Путин 29 июня проведет в Ашхабаде переговоры с лидерами Туркменистана, Азербайджана и Ирана

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27 июня 2022, 17:39 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин в рамках шестого Каспийского саммита в Ашхабаде проведет 29 июня двусторонние встречи с лидерами Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Об этом сообщил на брифинге в понедельник помощник президента Юрий Ушаков.

Говоря о планах Владимира Путина, Ушаков подчеркнул, что во время саммита будет отмечаться юбилей бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и российский президент лично поздравит его с 65-летием. Запланирована также краткая беседа с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

По словам Ушакова, уже после завершения работы саммита Путин проведет двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Как уже сообщалось, это будет первая зарубежная поездка российского президента после начала специальной военной операции.