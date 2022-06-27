Путин 29 июня проведет в Ашхабаде переговоры с лидерами Туркменистана, Азербайджана и Ирана

Президент России Владимир Путин в рамках шестого Каспийского саммита в Ашхабаде проведет 29 июня двусторонние встречи с лидерами Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Об этом сообщил на брифинге в понедельник помощник президента Юрий Ушаков.
Говоря о планах Владимира Путина, Ушаков подчеркнул, что во время саммита будет отмечаться юбилей бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и российский президент лично поздравит его с 65-летием. Запланирована также краткая беседа с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
По словам Ушакова, уже после завершения работы саммита Путин проведет двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Как уже сообщалось, это будет первая зарубежная поездка российского президента после начала специальной военной операции.