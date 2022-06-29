Рябков о запрете США на импорт российского золота: американские санкции дезорганизуют мировое хозяйство

Американские санкции, нелегитимны и ведут к дезорганизации мирового хозяйства. Такое мнение высказал в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать запрет США на импорт российского золота, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Конечно, односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимные, неправомочные и разрушительные по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство», - заявил Рябков.
По его словам авторы санкций уже сами признают их разрушительный характер для мировой экономики.
«Но в погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения», - подчеркнул замминистра.
Он также добавил, что Россия найдет альтернативные рынки для реализации золота.