Комиссия ЕС «потеряла» переписку главы ЕК фон дер Ляйен и директора Pfizer Бурлы

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29 июня 2022, 13:56

Из открытых источников

Надзорная комиссия Евросоюза сделала заявление о том, что больше не имеет возможности отыскать переписку между главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

«Мгновенные сообщения в целом не содержат важной информации», − значится в пояснении к заявлению.

Ещё в конце января надзорный орган Европейского Союза обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в «недобросовестном управлении» и обратилось к ней с рекомендацией передать секретные тексты переписок с директором Pfizer. Касалась информация покупки доз вакцины против Covid-19.

Уполномоченная по правам человека ЕС Эмили О'Рейли официально рекомендовала офису фон дер Ляйен найти и передать тексты в соответствии с запросом о свободе информации, поданным журналистом. Но спустя полгода еврочиновники отговорились «исчезающими сообщениями».