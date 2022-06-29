Военный эксперт Алёхин: «Поставки натовского оружия решающей роли не сыграют, но недооценивать их тоже нельзя»

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29 июня 2022, 11:41

Оружие и военные США, U.S. Department of Defense/ Globallookpress.com

Российский военный эксперт родом из Харькова, полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил, почему поставки западного тяжёлого вооружения на Украину не влияют на ход кампании. Эти поставки, как объяснил эксперт порталу «Украина.ру», проходят с колёс.

По словам Алёхина, разрекламированные американские реактивные установки HIMMERS и гаубицы M-777 представляют собой образцы нового оружия, им нужен тщательный уход и определённые навыки экипажа и расчетов.

«С кондачка этот вопрос не решишь. Это неправда, что они полностью подготовлены натовскими инструкторами. На линии фронта действительно есть инструкторы, но им все равно требуется время, чтобы их обучить. Поэтому я и говорю, что поставки натовского оружия решающей роли не сыграют, но недооценивать их тоже нельзя», − делает вывод военный эксперт.

Сводки с мест свидетельствуют, по словам Алёхина, что «фронт на донбасском направлении сыпется, ВСУ не удастся удержать эти районы».