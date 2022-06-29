Foreign Policy: жители Турции не верят, что члены НАТО будут защищать страну в случае нападения на нее

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29 июня 2022, 08:37 Источник: РИА "Новости"

флаг Турции, https://unsplash.com/photos/CNrNqsaGKFo

Обозреватель Стивен Кук в статье для журнала Foreign Policy заявил, что жители Турции сомневаются, что члены Североатлантического альянса станут защищать страну в случае нападения на нее.

По словам автора материала, в Турции скептически относятся к распространению на Анкару пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне. Стивен Кук выразил мнение, что ни один турок не верит, что страны-члены альянса станут защищать Анкару в случае агрессии в ее сторону.

Эксперт уточнил, что также разлад в отношениях Турции и НАТО связан с нежеланием турецких властей осудить спецоперацию РФ на Украине.