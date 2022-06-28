Денис Мирошниченко: жители ЛНР надеются, что границы между Россией и республикой будут стерты

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28 июня 2022, 22:18

Глава ЛНР Леонид Пасечник, фото: vk.com/lugansk_all_news

Жители Луганской Народной Республики надеются, что после освобождения территории Донбасса границы между Российской Федерацией и республикой будут стерты.

Такую информацию председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Как указал Мирошниченко, у ЛНР "уже был один исторический референдум". Он выразил надежду, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся ЛНР.

По словам Мирошниченко, это не прихоть политиков. "Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что будем не только говорить, что Россия в сердце, а границы - это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем",- заявил Мирошниченко в беседе с российским политиком.