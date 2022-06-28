Политолог Марков: за призывом экс-главы МВД Латвии Гулбиса, призвавшего НАТО «отобрать» у России Калининград, «видны уши» США

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28 июня 2022, 21:38 Источник: Свободная пресса

Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Политолог Сергей Марков заявил, что за призывом бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, призвавшего Европейский союз и НАТО «отобрать» у России Калининград, по сути «видны уши» Соединенных Штатов.

По словам эксперта Сергея Маркова, «давней мечтой США и ЕС является попытка разрушить российское государство, раздробить его на несколько осколков».

Марис Гулбис в эфире телеканала TV24 заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

В интервью изданию «Свободная пресса» Сергей Марков указал, что заявление Гулбиса созвучно с так называемым «планом Андрея Илларионова», экономиста-либерала, сейчас проживающего в Штатах. Он напомнил, что Илларионов являлся советником президента РФ. «Естественно, план этот Илларионову не принадлежит. Когда тот обретался в Вашингтоне, он наслушался в американских центрах и фондах, а затем просто пересказал нам реальные цели Запада в отношении России».

Марков полагает, что в первую очередь американцы делают ставку на госпереворот и установление в России марионеточного режима, который будет «решать» вопросы с российскими территориями.

По словам политолога,

«согласно "плану Илларионова", к Украине должны уйти не только Крым, но и Краснодарский край, Ростовская, Белгородская и Курская область».

Марков сообщил, что госпереворот в Белоруссии свергнет Лукашенко, там будет установлен прозападный режим, и Белоруссии должны быть переданы Брянская и Смоленская области. - Карелия и Печенга, Германии — Калининградская область. Остальная территория России должна быть разделена на несколько государств. По словам политолога, такой план есть у США, к его выполнению они будут стремиться.

Эксперт подчеркнул, что «игнорировать "план Илларионова" нельзя».

Ранее Марков указал, что США рассчитывают в Украине на повторение корейского сценария с разделением страны на две части.

США рассчитывают в Украине на повторение корейского сценария с разделением страны на две части