Политолог Марков считает, что США рассчитывают на повторение корейского сценария в Украине с разделом страны на две части

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10 июня 2022, 10:50 Источник: Общественная служба новостей

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

США рассчитывают в Украине на повторение корейского сценария с разделением страны на две части. Такое мнение высказал российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он считает, что еще недавно США рассчитывали на победу Украины в конфликте, однако теперь их мнение изменилось. Вашингтон, по мнению Маркова, решил «что не победят ни армия России ни армия Украины». Теперь, как считает политик, в США ожидают когда силы сторон истощатся и начнет реализовываться корейский сценарий.

«За модель берется корейская война и разделение на Северную и Южную Кореи. Где 38-я параллель в Украине? Где, на каком рубеже остановится [спецоперация]? Этот вопрос мучает американских военных аналитиков», - полагает Марков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала несерьезными заявления американских аналитиков о возможном разделе Украины на два государства.