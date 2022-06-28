Замглавы временной администрации Херсонской области Губарева сообщила о задержании бывшего мэра Херсона Колыхаева

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28 июня 2022, 19:15 Источник: Интерфакс

Игорь Колыхаев, фото из открытых источников

В Херсоне комендатура во вторник задержала бывшего мэра города Игоря Колыхаева. О задержании Колыхаева проинформировала заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева со ссылкой на словам его советницы. Губарева написала в Telegram, что дополнит информацию позднее.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале заявлял о саботаже со стороны ряда бывших чиновников регион. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских военных.

По информации из открытых источников, после 24 февраля Игорь Колыхаев остался в Херсоне и в конце апреля был отстранен от исполнения обязанностей мэра города.