Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох выразил надежду, что в новой стратегии НАТО Россия будет определена как «враг»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июня 2022, 15:42

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, Tytus ¯mijewski / globallookpress.com

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох выразил надежду на то, что в новой стратегии Североатлантического альянса Российская Федерация будет обозначена в качестве «врага». Об этом информирует РИА Новости.

«Глава польского Бюро нацбезопасности Солох выразил надежду, что в новой стратегии НАТО Россия будет определена как "враг"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, указало, что слово «враг» следует использовать крайне осторожно, и предложило вместо него термин «противник».

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российское министерство обороны продолжает работать над планами по усилению западных рубежей страны на фоне новых опасностей, которые генерирует НАТО.