Макрон, комментируя призывы Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма», отметил, что Париж не разделяет «подобной методологии»

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28 июня 2022, 14:54

Президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic / globallookpress.com

Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского объявить Российскую Федерацию «спонсором терроризма», отметил, что Париж не разделяет «подобной методологии». Об этом информирует ТАСС.

«Макрон, комментируя призывы Зеленского объявить РФ "спонсором терроризма", заявил, что Франция не разделяет "подобной методологии"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Эммануэль Макрон указал на то, что французское оружие предназначено для помощи в защите украинских территорий, но не для атак на другие государства.