Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию

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28 июня 2022, 14:00 Источник: ТАСС

украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Во вторник, 28 июня, стало известно, что страны G7 призывают Китай оказать давление на Россию с целью прекращения боевых действий на Украине. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита.

Лидеры государств G7 также заявили, что намерены "поддерживать Украину" настолько долго, насколько потребуется, оказывая стране помощь в финансовой, гуманитарной и дипломатической сферах, а также в вопросе поставок вооружений.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция РФ на Украине в настоящий момент идет по плану и достигает поставленных целей.