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МИД России: Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининградскую область

, 13:37

МИД России: Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининградскую область
Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Европе придется выработать позицию по транзиту на территорию Калининградской области. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининградскую область, заявили в МИД России. В министерстве отметили, что на сегодняшний день картина удручающая», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседа выступил с заявлением, согласно которому прибалтийская республика готова к тому, что Москва отключит ее от региональной электросети в ответ на блокировку транзита в Калининград.

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