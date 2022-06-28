Песков заявил об отсутствии подвижек относительно транзита грузов в Калининградскую область

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28 июня 2022, 13:24 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами во вторник, 28 июня, заявил об отсутствии подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде.

Ранее власти Литвы, запретили транзит попавших под санкции Европейского союза грузов в Калининградскую область. В связи с этим в МИД был вызван посол Европейского союза в РФ. Известно, что российская сторона потребовала незамедлительно возобновить транзит и подчеркнула, что в противном случае последуют ответные меры.

Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопрос журналистов, появились ли подвижки по вышеуказанной ситуации, ответил кратко: "Не появились".