Песков заявил об отсутствии подвижек относительно транзита грузов в Калининградскую область

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами во вторник, 28 июня, заявил об отсутствии подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде.
Ранее власти Литвы, запретили транзит попавших под санкции Европейского союза грузов в Калининградскую область. В связи с этим в МИД был вызван посол Европейского союза в РФ. Известно, что российская сторона потребовала незамедлительно возобновить транзит и подчеркнула, что в противном случае последуют ответные меры.
Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопрос журналистов, появились ли подвижки по вышеуказанной ситуации, ответил кратко: "Не появились".