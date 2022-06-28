МИД России добавил в стоп-лист ещё 25 граждан США

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28 июня 2022, 12:01

МИД Росссии, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Министерство иностранных дел России добавило еще 25 граждан США в санкционный список.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Дж.Байдена», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее российское министерство иностранных дел ввело санкции против 43 граждан Канады. Среди них председатель Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-глава Центробанка страны Марк Карни, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Маржори Мишель и другие.