Производитель БПЛА Bayraktar намерен безвозмездно передать Украине три беспилотника

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28 июня 2022, 09:06 Источник: ТАСС

беспилотник, Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

Турецкая компания Baykar Makina заявила вечером в понедельник, 27 июня, о своем намерении безвозмездно поставить украинской стороне еще три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2.

В сообщении Baykar Makina подчеркивается, что компания бесплатно предоставит украинскому фронту три беспилотника.

Ранее журналисты подчеркивали, что на территории Украины проходила акция по сбору средств на покупку трех БПЛА Bayraktar TB2. Отмечалось также, что эти аппараты оказались очень полезными для Киева на начальном этапе специальной операции РФ.