Сенатор Джабаров заявил, что попытки «забрать» Калининград у России обернутся «мясорубкой» для стран НАТО

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28 июня 2022, 07:49 Источник: РБК

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран-членов Североатлантического альянса "забрать" у РФ Калининград обернутся для них же "мясорубкой".

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис ранее заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом российским властям о готовности Европы и НАТО "забрать" Калининград.

Владимир Джабаров подчеркнул, что РФ не отдаст ни пяди своей земли, а любая попытка отторгнуть Калининград от страны завершится военным столкновением. Сенатор призвал Литву и Польшу задуматься, поскольку они первые, кто "попадет в эту мясорубку".