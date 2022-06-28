Сенатор Джабаров заявил, что попытки «забрать» Калининград у России обернутся «мясорубкой» для стран НАТО

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран-членов Североатлантического альянса "забрать" у РФ Калининград обернутся для них же "мясорубкой".
Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис ранее заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом российским властям о готовности Европы и НАТО "забрать" Калининград.
Владимир Джабаров подчеркнул, что РФ не отдаст ни пяди своей земли, а любая попытка отторгнуть Калининград от страны завершится военным столкновением. Сенатор призвал Литву и Польшу задуматься, поскольку они первые, кто "попадет в эту мясорубку".