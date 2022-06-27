Захарова сообщила, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

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27 июня 2022, 22:45 Источник: Telegram

БРИКС. Фото: PM of India/globallook.com

Иран и Аргентина подали заявки о вступлении в БРИКС. Эту информацию в понедельник подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», - написала дипломат в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе о намерении вступить в организацию заявлял президент Аргентины Альберто Фернандес. В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил о подаче Тегераном заявки на вступление в БРИКС.

БРИКС — организация стран, за счет которых, как считается, в будущем будет обеспечиваться рост мировой экономики. Она создана в 2006 году. Пока в нее входят 5 государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.