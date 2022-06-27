Захарова в ответ на реплику Шольца об отношениях с Россией заявила, что украинский кризис — это результат политики Запада

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27 июня 2022, 20:46 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в свете ситуации вокруг Украины возврат к прежним отношениям с Россией стал невозможен.

Ранее Шольц во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита «Большой семерки» заявил, что из-за ситуации в Украине произошел перелом в международных отношениях и возврат к прежнему взаимодействию с Россией стал невозможным.

«Ситуация на Украине» − результат провокационной и подрывной политики западных режимов», - так Захарова прокомментировала высказывание Шольца в своем телеграм-канале.