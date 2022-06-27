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Аргументы Недели Политика 13+

Комитет Госдумы согласился приравнять переход на сторону противника к госизмене

, 11:35

Комитет Госдумы согласился приравнять переход на сторону противника к госизмене
Здание Госдумы в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять законопроект, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме также предложили рассмотреть этот законопроект во втором чтении 5 июля.

Кроме того, в парламенте поддержали и другие поправки, в частности — к закону о государственной измене. Так, выезд из Россия для гражданина, допущенного к гостайне, будет караться сроком до семи лет лишения свободы. В свою очередь, пропаганда, демонстрация, изготовление или распространение нацистской символики влечет за собой арест до четырех лет.

Ранее сообщалось о принятии Госдумой закона об отмене предельного возраста для службы по контракту. Благодаря данному нововведению армию России могут укомплектовать специалисты с большим опытом.

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