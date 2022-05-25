Депутаты Госдумы приняли закон, отменяющий предел возраста службы по контракту

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25 мая 2022, 15:45

Российские парламентарии после третьего чтения приняли проект закона, подразумевающий отмену предельного возраста для подписания первого контракта о воинской службе в армии Российской Федерации. Об этом в среду, 25 мая, сообщает RT со ссылкой на сайт Государственной Думы.

На сегодняшний день предельным возрастом первого контракта являются 40 лет для россиян и 30 лет — для иностранных граждан.

Эксперты полагают, что данная отмена даст возможность укомплектовать армию специалистами, имеющими большой опыт.

Ранее стало известно, что в России нет правового понятия «репатриант» и отсутствует программа репатриации в строгом смысле слова. Далеко не всегда здесь ждут русских, даже благополучных и высококвалифицированных.